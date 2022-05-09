Эвакуации из Луганской области сегодня не будет: Оккупанты начали обстреливать трассу на Бахмут

Эвакуации из Луганской области сегодня не будет, не привезут и гуманитарные грузы, поскольку российские оккупанты начали обстрелы транспортного коридора Лисичанск – Бахмут. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.



«Сегодня мы не знаем, чего ожидать от врага, что они могут сделать страшного еще, так что прошу, минимизируйте пребывание на улице, оставайтесь в укрытиях», – подчеркнул Гайдай.



Он сообщил, что российская армия уже переправила военную технику через Северский Донец.

«Понтоном через Северский Донец россияне переправили технику на другой берег. Если закрепятся, то смогут развить наступление и приблизиться к дороге, отрезав Луганщину - это будет означать потерю единого пути в безопасность и сообщение с другими областями», - говорится в сообщении.