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Россияне вылавливают мужчин на улицах Луганщины — ОВА

18 сентября 2022, 09:19

Россияне вылавливают мужчин на улицах Луганщины — ОВА

Россияне вылавливают мужчин на улицах в Луганской области для строительства оборонительных сооружений из-за значительных потерь во время отступления с Харьковщины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Даже в выходные в Луганске, Сорокино, Довжанске, Ровеньках, Антраците, Хрустальном и других городах военные России продолжают вылавливать мужчин», — отметил он.

По словам Гайдая, местные жители наблюдают скопление российской техники в населенных пунктах, расположенных рядом с админграницей области. В частности, в Троицком, Сватовом, Рубежном, Попасной.

Из-за отсутствия Интернета местное население почти не владеет текущей информацией на фронте. Поэтому оккупанты не упускают возможности манипулировать общественным мнением.

«Впрочем, при столь значительных потерях им удается лишь скрыть точное количество погибших. Переполненные больницы и морги местные жители видят каждый день», — подчеркнул глава администрации.

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