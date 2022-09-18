Росіяни виловлюють чоловіків на вулицях Луганщини.

18 вересня 2022, 09:19

Росіяни виловлюють чоловіків на вулицях Луганщини.

Росіяни виловлюють чоловіків на вулицях у Луганській області для будівництва оборонних споруд через значні втрати під час відступу з Харківщини. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Telegram.

 «Навіть у вихідні у Луганську, Сорокіно, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Кришталевому та інших містах військові Росії продовжують виловлювати чоловіків», — зазначив він.

За словами Гайдая, місцеві жителі спостерігають скупчення російської техніки у населених пунктах, розташованих поряд з адмінкордоном області. Зокрема, у Троїцькому, Сватовому, Рубіжному, Попасній.

Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не має поточної інформації на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою.

«Втім, за таких значних втрат їм вдається лише приховати точну кількість загиблих. Переповнені лікарні та морги місцеві жителі бачать щодня», — наголосив глава адміністрації.

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