У Нью-Йорку на Донеччині після російського обстрілу під завалами будинку шукають 5 людей

У Нью-Йорку Донецької області троє людей поранено, ще 5 перебувають під завалами внаслідок обстрілу російськими військами. Про попередні наслідки авіаудару розповів голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби і потрапили ракетою в 3-поверхівку — в будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди. На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція — розв'язують питання розбору завалів», — повідомив він.

Раніше у поліції Донецької області показали наслідки трьох ракетних ударів по житлових районах Курахового.