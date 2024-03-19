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Евросоюз введет пошлины на зерно из России и Беларуси — Financial Times

19 марта 2024, 09:44

Евросоюз введет пошлины на зерно из России и Беларуси — Financial Times

Европейский Союз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Financial Times.

В статье отмечается, что это будет первым ограничением на российские продовольственные товары со времени полномасштабного вторжения в Украину. 

По словам собеседников издания, знакомых с планами, в ближайшие дни Европейская комиссия объявит о пошлине в размере 95 евро за тонну на зерновые из России и Беларуси.

Это приведет, по словам источников, к росту цен минимум на 50%, что уничтожит спрос. Тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Они обговорили вопросы блокады польскими фермерами границы с Украиной.

11 марта на польско-украинской границе местные полицейские и протестующие начали останавливать автобусы, идущие с украинцами в Польшу и обратно. 

Стоит добавить, что польские фермеры также начали блокировать границу с Германией в воскресенье, 17 марта.

Они протестуют за отмену или ослабление ограничений, наложенных планом ЕС «Зеленое соглашение» и возвращение таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые Брюссель отменил и после начала полномасштабной войны России в 2022 году.

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