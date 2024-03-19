ЄС запровадить мита на зерно з Росії та Білорусі — Financial Times

Європейський Союз готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти польських фермерів та деякі країни-члени, пише «Європейська правда» з посиланням на Financial Times.



Це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.



За словами співрозмовників видання, знайомих із планами, найближчими днями Європейська комісія оголосить про мито у розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі.



Це призведе, за словами джерел, до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит. Тарифи у розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур та продукти їх переробки.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше провів зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили питання щодо блокади польськими фермерами кордону з Україною.



11 березня на польсько-українському кордоні місцеві поліцейські та протестувальники почали зупиняти автобуси, які йдуть з українцями до Польщі та назад.



Варто додати, що польські фермери також почали блокувати кордон із Німеччиною в неділю, 17 березня.



Вони протестують за скасування або послаблення обмежень, накладених планом ЄС «Зелена угода» та повернення мит на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які Брюссель скасував і після початку повномасштабної війни Росії у 2022 році.