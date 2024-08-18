Россияне из артиллерии ударили по Мирнограду: погиб местный житель

Россияне атаковали Мирноград. Фото: Вадим Филашкин

Мирноград днем, 18 августа, попал под артиллерийский обстрел. Один гражданский скончался от полученных травм. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации.



По словам главы региона, снаряд попал рядом с автомобилем, в результате чего погиб 44-летний мужчина.



Кроме того, повреждены шесть частных домов.



Ранее мы писали, что утром 18 августа российские войска в очередной раз атаковали город Мирноград Донецкой области. В результате атаки есть жертва и пострадавшая.