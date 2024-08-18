Росіяни з артилерії вдарили по Мирнограду: загинув місцевий житель

Мирноград вдень, 18 серпня, потрапив під артилерійський обстріл. Один цивільний помер від травм. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації.
За словами глави регіону, снаряд потрапив поряд з автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік.
Крім того, пошкоджено шість приватних будинків.
Раніше ми писали, що вранці 18 серпня російські війська вкотре атакували місто Мирноград Донецької області. В результаті атаки є жертва та постраждала.
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