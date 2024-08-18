Росіяни з артилерії вдарили по Мирнограду: загинув місцевий житель

Росіяни атакували Мирноград. Фото: Вадим Філашкін

Мирноград вдень, 18 серпня, потрапив під артилерійський обстріл. Один цивільний помер від травм. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації.



За словами глави регіону, снаряд потрапив поряд з автомобілем, внаслідок чого загинув 44-річний чоловік.



Крім того, пошкоджено шість приватних будинків.



Раніше ми писали, що вранці 18 серпня російські війська вкотре атакували місто Мирноград Донецької області. В результаті атаки є жертва та постраждала.