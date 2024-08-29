Під Лиманом виникла масштабна лісова пожежа. Що відомо і чи є загроза для міста

Масштабна лісова пожежа під Лиманом. Фото: соцмережі

Масштабна лісова пожежа виникла під містом Лиман Донецької області. Про це стало відомо завдяки онлайн-карті NASA FIRMS.

Як повідомила «Новинам Донбасу» речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, причина виникнення пожежі зараз встановлюється.

«На місці працюють рятувальники, а також представники лісництва. Проводяться заходи щодо створення мінералізованих смуг. Від ДСНС залучено 59 осіб особового складу та 13 одиниць техніки. Наразі загрози населеному пункту немає. Орієнтовна площа пожежі – близько 50 гектар», – зазначила вона.

Нагадаємо, що 26 травня рятувальники понад сім годин гасили масштабну лісову пожежу поблизу селища Щурове в Донецькій області. Вона виникла у результаті російського обстрілу.