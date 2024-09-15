Россияне ударили по Харьковщине: погибла переселенка из прифронтового села Невское

В результате российского обстрела 14 сентября села Пески-Радьковские Харьковской области погибла жительница прифронтового села Невское Луганской области, кроме того, еще одна жительница получила ранения. Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, российские оккупанты ударили по населенному пункту с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо».



«Снаряды попали по жилой застройке. К сожалению, погибла переселенка, 72-летняя женщина. Ее тело из-под завалов изъяли спасатели. Ранее женщина жила в Невском, откуда эвакуировалась в начале 2023 года», — отметил Лысогор.



Как дополнил начальник ОВА, множественные ранения ног получила 52-летняя невестка погибшей, тоже внутренне перемещенная из Невского. Ее госпитализировали в больницу в Краматорске.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ ежедневно атакует прифронтовое село Невское Луганской области с разных видов вооружения. Сейчас там остаются 17 человек.