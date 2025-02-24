Російська авіація скинула авіабомби на Костянтинівку та Федорівку: є поранені

Наслідки обстрілів Донецької області 24 лютого. Фото: Донецька обласна прокуратура

24 лютого близько 16:15 авіація РФ скинула авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Снаряд вдарив по приватному сектору, де осколком скла поранена 81-річна жителька.



Також вдень російська авіація скинула авіабомбу УМПБ Д-30 СН на село Федорівка Волноваського району. За місцем проживання отримав уламкові поранення 76-річний пенсіонер.

Нагадаємо, що авіація окупантів скинула авіабомби й на місто Слов'янськ Донецької області, внаслідок чого є загибла та поранені.