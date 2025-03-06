США пока не отменяли временный статус для 240 тысяч украинцев — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла сообщения СМИ о якобы принятом решении отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев. Она заявила, что такого решения пока не было.



«Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят. Правда: такое решение пока не принято», — написала Левитт в соцсети Х.



Ранее Reuters, ссылаясь на высокопоставленных чиновников и осведомленные источники, сообщил, что возможная отмена временного статуса для украинцев является частью более широкой политики администрации Трампа. В рамках этих мер планируется лишить легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, получивших право на пребывание в США по временным гуманитарным программам, запущенным при администрации Джозефа Байдена.



Кроме того, в январе Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке программы United for Ukraine, которая позволяла украинцам, спасающимся от войны, въезжать в США. Это решение было принято в соответствии с исполнительным указом президента Трампа «Защита наших границ» от 20 января 2025 года.