Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

США пока не отменяли временный статус для 240 тысяч украинцев — Белый дом

06 марта 2025, 17:41

США пока не отменяли временный статус для 240 тысяч украинцев — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла сообщения СМИ о якобы принятом решении отменить временный правовой статус для 240 тысяч украинцев. Она заявила, что такого решения пока не было.

«Это еще одна фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые не имеют никакого представления о том, о чем они говорят. Правда: такое решение пока не принято», — написала Левитт в соцсети Х.

Ранее Reuters, ссылаясь на высокопоставленных чиновников и осведомленные источники, сообщил, что возможная отмена временного статуса для украинцев является частью более широкой политики администрации Трампа. В рамках этих мер планируется лишить легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, получивших право на пребывание в США по временным гуманитарным программам, запущенным при администрации Джозефа Байдена.

Кроме того, в январе Служба гражданства и иммиграции США объявила о приостановке программы United for Ukraine, которая позволяла украинцам, спасающимся от войны, въезжать в США. Это решение было принято в соответствии с исполнительным указом президента Трампа «Защита наших границ» от 20 января 2025 года.

ТЕГИ

Места
США-Украина
Прочее
Депортация

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
15:35
Госизмена в оккупированном Мариуполе: двоих работниц колонии подозревают в сотрудничестве с РФ
15:15
Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске
11:42
Оккупанты требуют у жителей Луганщины дрова «на армию»
23:00
Главное за день: Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече. Ночная атака по Украине
18:17
Серийные угоны и взрыв: в оккупированной Горловке разыскивают несовершеннолетних
17:14
На Луганщине дрон ударил по гражданскому авто: погиб водитель, женщина в больнице
17:07
В Херсонской области пьяные оккупанты перевернули БМП
14:33
В оккупированный Бердянск завезли новых «судей» из РФ
09:29
В Донецке студентов пугают отчислением за украинскую музыку
23:47
Главное за день: Остановка военной помощи от США. Сложность ротации в Белогоровке
15:01
Силы обороны поразили склад ГСМ на оккупированной Луганщине
14:16
Четыре человека пострадали в оккупированном Луганске из-за столкновения легкового автомобиля с маршруткой
13:30
В Саках горит РЛС из состава ЗРК С-300/С-400
10:25
Оккупанты угрожают депортацией за отказ от паспорта РФ
23:00
Главное за день: Подготовка встречи Путина и Трампа будет ускорена. Удар по Харькову
09:15
В Крыму Росгвардия охраняет раненых, чтобы они не сбежали
08:56
В Мариуполе оккупанты требуют плату за место на кладбище
15:59
МАГАТЭ впервые провело ротацию сотрудников ЗАЕС через оккупированные территории: в МИД отреагировали
15:50
Пропавшие после бунта: российских военных насильно отправили в оккупированный Луганск
все новости
21:09
У Трампа заявили, что готовы ввести жесткие санкции против России, но есть условия
19:40
СМИ: В Саудовской Аравии состоится встреча делегаций США и Украины
19:04
Зеленский представил первые шаги к миру на заседании Европейского совета
18:49
Кит Келлог: ссора Зеленского и Трампа произошла из-за «разных целей»
18:24
ВСУ ударили по пункту управления оккупантов на Херсонщине и по опорному пункту в Курской области
17:41
США пока не отменяли временный статус для 240 тысяч украинцев — Белый дом
17:41
В Украине прокомментировали остановку обмена разведданными с США: «Работаем над альтернативами»
17:40
Россияне учатся сбивать дроны охотничьими ружьями
17:05
Провизоров сети «Эл'Фарм» отправили под домашний арест
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
16:57
Сырский рассказал, сколько военных Россия потеряла с начала года
16:46
СБУ: Двое жителей Киева передавали российскому ГРУ геоданные для ударов по объектам энергетике
16:43
Залужный назвал потери Украины в полномасштабной войне
16:39
Российский штурмовик ошибся домом и попал под удар дрона
15:50
Оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона, есть разрушения
15:45
В Краматорске СБУ задержала агитатора Кремля, который призывал людей к госперевороту в Украине
15:41
За два дня из Донетчины эвакуировали более 80 человек
15:35
Госизмена в оккупированном Мариуполе: двоих работниц колонии подозревают в сотрудничестве с РФ
15:24
РФ ударила из артиллерии по Константиновской громаде: повреждены дома
15:24
Ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Украины без разведданных США — Daily Mail
все новости
ВИДЕО
Мобилизованных приучают сбивать дроны охотничьими ружьями. Фото: кадр из видео Россияне учатся сбивать дроны охотничьими ружьями
06 марта, 17:40
Мариупольцы обратились к Путину. Фото: илюстративное Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
06 марта, 16:57
Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске. Фото: кадр из видео Су-27 ВСУ ударил по командному пункту оккупантов в Светлодарске
06 марта, 15:15
Уничтоженная российская артиллерия на Покровском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российские позиции с артиллерией на Покровском направлении: кадры
06 марта, 14:40
Сегодня утром в Краматорске прогремели взрывы. Фото: Телеграм-канал Славянск/Краматорск Два мощных взрыва прогремели в Краматорске: предварительно, КАБы
06 марта, 10:44
Зачистка «Азовом» частного сектора под Торецком. Фото: кадр из видео «Азов» зачистил частный сектор и уничтожил полсотни военных РФ под Торецком: в плену почти взвод оккупантов
06 марта, 10:34

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор