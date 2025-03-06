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Лидеры ЕС одобрили поддержку Украины на миллиарды евро, а Орбан — против

06 марта 2025, 23:27

Лидеры ЕС одобрили поддержку Украины на миллиарды евро, а Орбан — против

Лидеры Европейского Союза подтвердили, что ЕС будет и дальше оказывать Украине регулярную финансовую помощь, а также приветствовали готовность государств-членов усилить поставки военной помощи.

Соответствующий текст, поддержанный 26 странами, был включен в выводы специального заседания Европейского совета, прошедшего в четверг в Брюсселе. Единственным лидером, отказавшимся поддержать документ, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европейский Союз будет продолжать предоставлять Украине регулярную и прогнозируемую финансовую поддержку. В 2025 году он предоставит Украине 30,6 млрд евро, причем выплаты по программе Ukraine Facility, как ожидается, достигнут 12,5 млрд евро, а 18,1 миллиарда евро в рамках инициативы G7 будет погашено за счет сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов», — сказано в тексте.

Европейский Совет также рассмотрел работу по оказанию военной поддержки Украине.

«В дополнение к средствам, уже выделенным для Украины на этот год, Совет приветствует готовность государств-членов срочно активизировать усилия для удовлетворения неотложных военных и оборонных потребностей Украины, в частности поставки систем противовоздушной обороны, боеприпасов и ракет, обеспечение необходимого обучения и оборудования для украинских бригад, а также другие потребности, которые Украина может иметь», — уточнили в документе.

Лидеры ЕС подчеркнули важную роль Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine).

Лидеры ЕС убеждены, что Украина, которая способна эффективно защищать себя, является «неотъемлемой частью любых будущих гарантий безопасности».

«В этом контексте Европейский Союз и государства-члены обязуются способствовать подготовке и оснащению Вооруженных Сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью», — отмечается в выводах.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем. После этого его делегация останется в стране для совместной работы с представителями США.

Встреча военных представителей государств, готовых приложить усилия для обеспечения безопасности в рамках окончания войны в Украине, состоится в Париже 11 марта. 

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