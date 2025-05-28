На Донетчине будут судить организаторов межрегионального наркотрафика метадона

На Донетчине будут судить организаторов крупного метадонового канала. Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трёх граждан по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств в составе организованной группы в крупных размерах, а также использования средств, полученных от их незаконного оборота (ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 УК Украины).

Речь идёт о двух жителях Славянска, которые в 2023 году переехали в Полтаву, и их третьем знакомом. Осенью 2024 года один из них, ранее судимый за имущественное преступление, предложил своему знакомому наладить канал поставки метадона в Донецкую область. Взяв на себя роль организатора, он разработал схему заказа наркотика через интернет. Районом сбыта был выбран Краматорский, где проживал их общий знакомый.

Мужчины получали «товар» от поставщиков из разных регионов Украины, фасовали и пересылали его по почте, пряча свёртки среди одежды. Для конспирации использовали условные обозначения в телефонных разговорах, привлекали посторонних лиц и оформляли посылки на чужие данные.

Третьим участником группы был житель Донетчины, который расфасовывал оптовые партии метадона на так называемые «чеки» и сбывал их наркозависимым клиентам. Реализация происходила строго из рук в руки по предварительной договорённости. Один грамм вещества стоил 4 000 гривен. Часть выручки организатор направлял на закупку новых партий.

В феврале 2025 года деятельность группы была разоблачена и прекращена правоохранителями. Во время обысков по адресам проживания участников преступной схемы были изъяты наркотики, банковские карты и деньги, полученные от сбыта.

Обвиняемые находятся под стражей.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Организатору дополнительно грозит лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

В марте на блокпосту в Донецкой области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Краматорска, который перевозил в автомобиле крупную партию «солей» из Николаева на Донетчину. У него изъяли более 500 граммов психотропного вещества альфа-PVP, предназначенного для сбыта.