На Канарах заметили человека, очень похожего на Януковича

Очень похожий на Януковича человек замечен на Канарах. Фото: instagram Славы Каминской

Украинская певица, бывшая участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская опубликовала фото с человеком, похожим на беглого президента Украины Виктора Януковича, снятое, как она утверждает, на Канарских островах.

«Какие люди на Канарах!», — написала Каминская.

Напомним, после бегства из Украины в 2014 году Янукович живет в России. В июне 2014-го он стал героем мема «Астанавитесь!», когда с эмоциональной речью обратился к своему последователю — Петру Порошенко. С тех пор Янукович больше не появлялся в медиапространстве.

Бывший президент Украины внесен в санкционные списки Евросоюза и США. А потому возникает вопрос, как он мог оказаться на Канарах.

Вероятно, мужчина на фото — очень похожий на экс-президента Украины человек. И тогда можно предположить, что где-то на Канарах замечен двойник Виктора Януковича.

По информации издания Baza, бывший депутат Верховной Рады и соратник Януковича — Олег Царев — предполагает, что Янукович на фото ненастоящий, потому что, по словам Царева, он не позволил бы сделать с собой селфи и не поехал бы в Европу из соображений безопасности.