Бойцы 28 ОМБр сбивают дроны-камикадзе пулемётами — видео

Сбитый БПЛА россиян.

Бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали кадры сбивания вражеских дронов-камикадзе с помощью пулемётов. Эпизод снят с GoPro и опубликован пресс-службой бригады.







Действие происходило на Торецком направлении. Российские войска активно используют ударные БпЛА, пытаясь нарушить снабжение, эвакуацию и уничтожить украинскую технику. В небе одновременно могут находиться несколько вражеских дронов, и в таких условиях зенитчики принимают решения за секунды.



Противостоят атакам расчёты зенитных FPV-дронов, но и пулемёты работают ежедневно. Военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28 ОМБр сбивают дроны-камикадзе буквально на лету — эффектно, точно, но с высоким риском. Всё нужно сделать за секунды: обнаружить, прицелиться, поразить цель.



Напомним, на Торецком направлении количество российских штурмов увеличилось на 33%.