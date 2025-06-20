На Торецькому напрямку кількість російських штурмів збільшилася на 33% – ЗСУ

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

У зоні відповідальності ОТУ «Луганськ» російські війська найбільш активні на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, за минулу добу там сталося 20 боєзіткнень.



«Останнім часом ворог активніше почав застосовувати броньовану техніку та мотоцикли. Якщо порівняти з минулим місяцем, кількість штурмових дій противника збільшилася на 33%. Застосування FPV-дронів збільшилося на 34%. На сьогодні вже маємо понад сім тисяч застосувань FPV-дронів. Якщо таким чином ворог продовжуватиме свої наступальні дії з використанням саме FPV-дронів, то цього місяця може бути до 12 тисяч. Минулого місяця було до 10 тисяч. Все важче виходить проводити ротаційні заходи, ворог намагається активно знищувати логістику», – зазначив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли подробиці масштабного штурму російської армії з бронетехнікою на Торецькому напрямку.