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На Торецькому напрямку кількість російських штурмів збільшилася на 33% – ЗСУ

20 червня 2025, 16:41

На Торецькому напрямку кількість російських штурмів збільшилася на 33% – ЗСУ

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

У зоні відповідальності ОТУ «Луганськ» російські війська найбільш активні на Торецькому напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

За його словами, за минулу добу там сталося 20 боєзіткнень.

«Останнім часом ворог активніше почав застосовувати броньовану техніку та мотоцикли. Якщо порівняти з минулим місяцем, кількість штурмових дій противника збільшилася на 33%. Застосування FPV-дронів збільшилося на 34%. На сьогодні вже маємо понад сім тисяч застосувань FPV-дронів. Якщо таким чином ворог продовжуватиме свої наступальні дії з використанням саме FPV-дронів, то цього місяця може бути до 12 тисяч. Минулого місяця було до 10 тисяч. Все важче виходить проводити ротаційні заходи, ворог намагається активно знищувати логістику», – зазначив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли подробиці масштабного штурму російської армії з бронетехнікою на Торецькому напрямку.

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