Пять героев Донетчины: президент наградил полицейских, одного — посмертно

В рамках торжественных мероприятий по случаю 10-летия Национальной полиции Украины, прошедших в Киеве, Президент Украины вручил государственные награды пятерым сотрудникам полиции Донецкой области. Один из правоохранителей был награжден посмертно.

Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Донецкой области.

Полицейские были отмечены за личную отвагу и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за добросовестную службу украинскому народу.



Орденом «За мужество» III степени награжден Максим Варуша — инспектор взвода № 1 роты № 1 батальона полиции особого назначения (стрелецкий).

Орден Данила Галицкого получила Наталья Козинцева — начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления.

Медалью «Защитнику Отечества» награждены:

Артем Борец, инспектор взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелецкий);

Герман Шефер, инспектор взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелецкий);

Максим Кислюк (посмертно), инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции.

Государственные награды стали признанием их профессионализма, преданности делу и личной храбрости, говорится в сообщении.

Награждение полицейских Донецкой области. ФОТО Нацполиции Украины