Пять героев Донетчины: президент наградил полицейских, одного — посмертно

В рамках торжественных мероприятий по случаю 10-летия Национальной полиции Украины, прошедших в Киеве, Президент Украины вручил государственные награды пятерым сотрудникам полиции Донецкой области. Один из правоохранителей был награжден посмертно.
Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Донецкой области.
Полицейские были отмечены за личную отвагу и самоотверженность, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за добросовестную службу украинскому народу.
Орденом «За мужество» III степени награжден Максим Варуша — инспектор взвода № 1 роты № 1 батальона полиции особого назначения (стрелецкий).
Орден Данила Галицкого получила Наталья Козинцева — начальник отдела расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта следственного управления.
Медалью «Защитнику Отечества» награждены:
Артем Борец, инспектор взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелецкий);
Герман Шефер, инспектор взвода № 1 батальона полиции особого назначения (стрелецкий);
Максим Кислюк (посмертно), инспектор сектора кадрового обеспечения Краматорского районного управления полиции.
Государственные награды стали признанием их профессионализма, преданности делу и личной храбрости, говорится в сообщении.
Награждение полицейских Донецкой области. ФОТО Нацполиции Украины