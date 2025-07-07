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Россияне заняли два села в Запорожской и Донецкой областях

07 июля 2025, 09:51

Россияне заняли два села в Запорожской и Донецкой областях

Согласно обновленным данным карты боевых действий, российские войска захватили населенный пункт Лобково в Запорожской области (Васильевский район, Степногорская громада) и село Поддубное Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Кроме того, отмечено продвижение оккупантов вблизи населенного пункта Степовое в Степногорской громаде Васильевского района Запорожской области и Новополя Волновахского района Донецкой области.

Напомним, противник продвинулся в районе населенных пунктов Попов Яр, Ялта, Толстое и Веселое Донецкой области.

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Места
Донецкая область Волновахский район Запорожская область Степногорск Лобково Поддубное
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