Россияне заняли два села в Запорожской и Донецкой областях

Согласно обновленным данным карты боевых действий, российские войска захватили населенный пункт Лобково в Запорожской области (Васильевский район, Степногорская громада) и село Поддубное Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области.
Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.
Кроме того, отмечено продвижение оккупантов вблизи населенного пункта Степовое в Степногорской громаде Васильевского района Запорожской области и Новополя Волновахского района Донецкой области.
Напомним, противник продвинулся в районе населенных пунктов Попов Яр, Ялта, Толстое и Веселое Донецкой области.