В ОВА рассказали, какой в 2025 году планируют собрать урожай в Донецкой области

Несмотря на обстрелы, пожары, уничтоженную технику и здания, продолжают работать аграрии Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Олег Филашкин.
По его словам, в этом году сельхозпроизводители планируют собрать урожай зерновых культур на площади 86 тысяч гектаров, в том числе ранних зерновых культур на площади 73 тысячи гектаров.
«Сегодня посетил одно из критически важных сельскохозяйственных предприятий области. Ознакомился с началом жатвы и проблемами, с которыми сейчас сталкиваются фермеры. Сейчас во время войны очень важно поддержать работу наших аграриев, поэтому приложим максимум усилий, чтобы помочь им», – заявил Филашкин.
Напомним, что переселенцы смогут претендовать на компенсацию за разрушенное жилье на оккупированных территориях, Кабмин принял решение.