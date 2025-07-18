Из-за российских обстрелов в Донецкой области возникли пожары: есть жертвы и пострадавшие

Спасатели ликвидировали пожары после ударов по Донетчине: есть погибшие и раненые. Фото: ГСЧС

Российские военные продолжают обстрелы населенных пунктов Донецкой области — за прошедшие сутки зафиксированы 34 удара. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

По данным спасателей, в результате атак возникло пять пожаров, вызванных обстрелами.

Отмечается, что в Константиновке снаряды попали в жилой сектор. Загорелась летняя кухня во дворе частного дома — спасатели ликвидировали пожар на площади 15 кв. м. Погибли два человека, еще трое получили ранения. Повреждены 37 частных домов, две многоэтажки и четыре хозпостройки.

В Дружковке после обстрела загорелось пшеничное поле. Сгорело 4 гектара урожая. Пожар был оперативно ликвидирован.

В Краматорске ночью российские войска ударили по местному предприятию. Загорелся склад — площадь пожара составила 600 кв. метров.