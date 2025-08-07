Армия РФ вечером атаковала Краматорск

В четверг с 16:30 по 16:57 прифронтовой Краматорск попал под российский обстрел. Было насчитано пять ударов. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«С применением РОВД «Смерч», российские войска обстреляли частный сектор громады», — говорится в сообщении.



По предварительной информации, обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что российская армия обстреляла Дружковку Донецкой области в четверг, 7 августа. В результате ударов пять людей пострадали.

