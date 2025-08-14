В Украине подтвердили новые субварианты COVID-19 Nimbus и Stratus

В Украине лабораторно подтвердили первые случаи новых субвариантов коронавируса «Nimbus» (NB.1.8.1) и «Stratus» (XFG). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В августе «Nimbus» выявили в Винницкой области с помощью секвенирования. По данным ВОЗ, оба субварианта — новые мутации штамма «Омикрон» — уже доминируют в мире. В Украине зафиксирован один случай «Nimbus» и 38 случаев «Stratus».



Оба субварианта распространяются быстрее из-за мутаций в белке-шипе и могут вызывать тяжёлое течение у людей с ослабленным иммунитетом. Вакцинированные также могут заболеть, но риск осложнений у них ниже.



Характерный симптом «Nimbus» — острая боль в горле, «Stratus» — охриплость. Остальные проявления такие же, как у других вариантов COVID-19: насморк, кашель, температура, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.



Минздрав напоминает: вакцинация остаётся основным способом защиты. Омикрон-специфическая вакцина доступна бесплатно, особенно для групп риска — людей старше 60 лет, с хроническими болезнями, беременных, медиков, военных и др. Ревакцинацию рекомендуется проходить каждые 6–12 месяцев по рекомендации врача.