В больнице умерла женщина, которую днем эвакуировали из Андреевки в Краматорск

Волонтер Богдан Зуяков рассказал, что 14 августа днем вывез лежачую женщину, которая нуждалась в медицинской помощи, из села Андреевка Донецкой области. Женщина имела ряд заболеваний.



По его словам, эвакуация прошла сложно, однако удалось привести женщину в Краматорск. Кроме того, к ней из Винницы приехала дочь.



«У нее было все плохо со здоровье, она не пережила эвакуацию, к сожалению», — резюмировал Зуяков.



Ранее мы писали, что «Белые ангелы» за один день эвакуировали из Покровского района Донецкой области 24 человека и 19 животных.