В Украине построят новый завод по производству снарядов

Rheinmetall построит в Украине новый завод по производству снарядов. Фото: Денис Шмыгаль

В безопасном регионе Украине выделили землю, где будет построен новый завод по изготовлению снарядов Rheinmetall для нужд Сил обороны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Украины Денис Шмыгаль.



«В Лондоне на полях международной выставки вооружений Defence Security and Equipment International Exhibition and Conference (DSEI) провели встречу с руководителем немецкой Rheinmetall AG Армином Паппергером. Имеем эффективное сотрудничество по ряду направлений, таких как производство боеприпасов, бронетехники и решений в сфере ПВО», — заявил он.





Кроме того, Шмыгаль во время встречи обсудил также другие важные проекты, в частности развитие возможностей по ремонту и производству бронетехники. Линейка Rheinmetall имеет ряд новых образцов, которые могут усилить Силы обороны Украины.



«С господином Паппергером обсудили также развитие направления ПВО, в частности как совместно развивать и совершенствовать решения, которые помогут нам эффективнее бороться с дронами противника. Спасибо Rheinmetall за оказанную поддержку и развитие совместных масштабных проектов», — резюмировал глава Минобороны.



Ранее мы писали, что правительство Швеции представило 20-й пакет помощи Украине на сумму 836 млн долларов США.



Справка



Rheinmetall AG — немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.

