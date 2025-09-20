РФ вночі запустила балістику, крилаті ракети та дрони: ППО збила понад 500 цілей

ППО збила 583 БПЛА. Фото: Вікіпедія

У ніч проти 20 вересня російська армія завдала комбінованого удару по території України. Загалом росіяни запустили 619 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона збила 583 цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



РФ випустила:



- 579 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;



- 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 з Єйська та анексованого Криму;



- 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської області.





Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 583 цілі:



- 552 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів;



- 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;



- 29 крилатих ракет Х-101.



Зафіксовано попадання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 18 вересня, загинула одна людина, крім того, ще п'ять постраждали.

