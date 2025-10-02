Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах

02 октября 2025, 22:30

Захватчики в оккупации готовят репрессии против родителей за обучение их детей в украинских школах

На временно захваченных территориях оккупанты шантажируют людей лишением родительских прав, чтобы заставить их детей посещать российские школы. Об этом передает ЦПД.

Накануне глава оккупационной администрации Каховского округа на оккупированной части Херсонщины Павел Филипчук заявил, что более 200 детей в округе не посещают российские школы, поскольку продолжают обучение в украинских школах онлайн.

Кроме того, фейковый глава призвал оккупационную «полицию» привлекать родителей к ответственности, штрафовать и лишать родительских прав.

Ранее мы писали, что во временно захваченном Луганске фиксируется масштабная и скрытая принудительная мобилизация. Цель — пополнение потерь на фронте за счет местных жителей.

