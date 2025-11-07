8 листопада в Україні відключатимуть світло: деталі

У суботу, 8 листопада, у всіх регіонах України буде запроваджено графіки відключення електроенергії. Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



У відомстві уточнили, що для побутових споживачів відключатимуть світло з 08:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг. При цьому для промислових споживачів буде введено графіки з 07:00 до 22:00.



«Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 7 листопада частина Краматорської громади на Донеччині частково залишилася без електропостачання.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

