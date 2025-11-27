«Поклали в один ряд»: російські окупанти розстріляли полонених українських військових під Гуляйполем – DeepState

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російські військові розстріляли п'ять полонених бійців Сил оборони України на захід від села Зелений Гай Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

За словами аналітиків, Росія продовжує порушувати усі норми міжнародного права.

«За наявними даними, ворог взяв у полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв», – сказали в DeepState.

Нагадаємо, що російські військові влаштували «сафарі» на фермерів Донеччини, «Азов» перехопив відео з дрона.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

Запорізька область
ЗСУ ЗС РФ DeepState
Війна Ситуація на фронті Полонені розстріл
