«Поклали в один ряд»: російські окупанти розстріляли полонених українських військових під Гуляйполем – DeepState

Місце розстрілу. Фото: DeepState

Російські військові розстріляли п'ять полонених бійців Сил оборони України на захід від села Зелений Гай Запорізької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, Росія продовжує порушувати усі норми міжнародного права.



«За наявними даними, ворог взяв у полон хлопців у посадці, поклав їх в один ряд, а після допиту розстріляв», – сказали в DeepState.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко