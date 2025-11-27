Российский дрон атаковал Константиновку: возле своего дома ранен мужчина

27 ноября российские захватчики FPV-дроном нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По предварительной информации, разрушения или повреждения инфраструктуры в результате удара не зафиксированы.



Вблизи своего дома получил ранения мужчина.

Напомним, что 27 ноября «шахеды» ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко