Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российский дрон атаковал Константиновку: возле своего дома ранен мужчина
27 ноября 2025, 12:37

Российский дрон атаковал Константиновку: возле своего дома ранен мужчина

27 ноября российские захватчики FPV-дроном нанесли удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

По предварительной информации, разрушения или повреждения инфраструктуры в результате удара не зафиксированы.

Вблизи своего дома получил ранения мужчина.

Напомним, что 27 ноября «шахеды» ударили по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и есть раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Сергей Горбунов
Места
Константиновка
Организации
ВС РФ
Прочее
Война раненые Атака БПЛА FPV-дрон
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
19:59
Шахтные воды и новые трубы: станет ли больше воды в Донецке в декабре ►
19:05
Оккупанты присвоили бренды Донецка и Луганска
17:22
Суда с украденной украинской пшеницей заблокированы санкциями
14:09
Дроны атаковали склады боеприпасов, место скопления личного состава и зенитный комплекс россиян на оккупированной Донетчине
10:20
Пьяных военных РФ в Донецке напугала желтая лента
14:59
В оккупированном Донецке мужчина бросил взрывчатку в толпу молодежи: его задержали
13:48
Дроны над Мариуполем: выявлены возможные позиции ПВО
13:31
Российскую армию накрыли сезонные ОРВИ и грипп — «АТЕШ»
12:32
В Ростовской области усилили проверки авто с украинскими номерами
18:18
В Должанске оккупанты на «Урале» раздавили авто с мирными
18:13
На оккупированной Луганщине в пяти городах критическая ситуация с централизованным водоснабжением – ОВА
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
все новости
13:23
Момент сбития «Кинжала» над Киевом попал на видео
13:19
Ростовский суд дал пожизненное фермеру из Херсонщины и еще семи обвиняемым в подрыве Крымского моста
12:59
Российская армия оккупировала село под Гуляйполем – DeepState
12:42
Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных
12:37
Российский дрон атаковал Константиновку: возле своего дома ранен мужчина
12:25
«Положили в один ряд»: российские оккупанты расстреляли пленных украинских военных под Гуляйполем – DeepState
12:02
В Херсоне дрон РФ убил женщину и ребенка: начато расследование
12:01
Месяц в ловушке на пятом этаже: в Донецкой области спасли шарпея
11:37
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
11:25
«Шахеды» ударили по Славянску: повреждены дома, есть раненые
10:50
Оккупанты забирают медпрепараты у больниц ВОТ Херсонщины для силовиков
10:49
Вечерние атаки на Днепропетровщину: трое пострадавших, повреждены дома и детсад
10:44
Пасечник заявил о массированной атаке БПЛА на энергетику оккупированной Луганщины: без света 46 тысяч абонентов
10:32
В Белгороде после удара повреждена ТЭЦ: десятки домов остались без тепла
10:13
DeepState показал, как пропагандисты снимают сюжеты в центре Покровска
09:46
Донецкая ОВА: 23 обстрела за сутки и срочная эвакуация
09:30
Армия РФ за сутки обстреляла несколько населенных пунктов Донетчины: погиб один человек, еще четыре – ранены
09:18
Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
08:02
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
22:50
Харьковская чемпионка, которую боится Кремль: как судили Юлию Лемещенко
все новости
ВИДЕО
Предварительно зафиксировано уничтожение «Кинжала». Момент сбития «Кинжала» над Киевом попал на видео
27 ноября, 13:23
Дрон ВСУ наблюдает за оккупантами. Дроны ВСУ устроили засаду и ликвидировали двух российских военных
27 ноября, 12:42
Скриншот: ARK (Общественная организация «Спасение животных Харьков») Месяц в ловушке на пятом этаже: в Донецкой области спасли шарпея
27 ноября, 12:01
Фото: Генеральный штаб Украины Покровское и Лиманское направления — под самыми тяжелыми штурмами
27 ноября, 09:18
В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ В Самарской области атакован Новокуйбышевский НПЗ
27 ноября, 08:02
Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье Мариупольский театр показал «Косметику врага» в прифронтовом Запорожье
26 ноября, 20:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор