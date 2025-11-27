Російський дрон атакував Костянтинівку: біля свого будинку поранений чоловік

27 листопада російські загарбники FPV-дроном завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За попередньою інформацією, руйнування чи пошкодження інфраструктури внаслідок удару не зафіксовані.



Поблизу свого будинку отримав поранення чоловік.

Нагадаємо, що 27 листопада «шахеди» вдарили по місту Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки та є поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко