DeepState: Войска РФ продвинулись возле Мирнограда, а ВСУ — под Мирноградом

Силы обороны зачистили от российских войск село Ивановка Днепропетровской области, однако оккупанты продвинулись вблизи Мирнограда в Донецкой области. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.



«Силы обороны Украины зачистили Ивановку. Враг продвинулся вблизи Мирнограда», — говорится в сообщении аналитиков.

Скриншоты с сайта DeepState



26 ноября, мы сообщали о том, что войска России пытались прорваться вблизи города Мирноград Донецкой области.

Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка сайта «Новости Донбасса»