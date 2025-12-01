Силы спецопераций поразили пусковой район «шахедов» в оккупированном Крыму

Атака на пусковой район «шахедов» в оккупированном Крыму. Фото: кадр из видео

В ночь на 28 ноября подразделения deep strike Сил специальных операций ВСУ успешно поразили район хранения и пуска ударных БПЛА «Шахед» вблизи мыса Чауда в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе ССО.



ВС РФ на постоянной основе используют эту территорию на юге Крыма для запуска ударных дронов по гражданской инфраструктуре Украины.



«Силы специальных операций продолжают предпринимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», – отметили в ССО.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко