Вышел с поднятыми руками: российские оккупанты расстреляли пленного украинского военного под Северском

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в селе Свято-Покровское юго-западнее города Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
По данным аналитиков, на видео, опубликованном россиянами, штурмовая группа ВС РФ берет в плен бойца Сил обороны Украины, который выходит из укрытия с поднятыми руками.
«И сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома. Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске», – заявили в DeepState.
Напомним, что в ноябре российские военные связали руки, били прикладом автомата по голове и расстреляли пленного бойца ВСУ под городом Покровск на Донетчине.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко