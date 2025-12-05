Вышел с поднятыми руками: российские оккупанты расстреляли пленного украинского военного под Северском

Место расстрела пленного украинского военного под Северском. Фото: DeepState

Российские оккупанты расстреляли украинского военнопленного в селе Свято-Покровское юго-западнее города Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По данным аналитиков, на видео, опубликованном россиянами, штурмовая группа ВС РФ берет в плен бойца Сил обороны Украины, который выходит из укрытия с поднятыми руками.



«И сразу после выхода получает очередь из автомата и падает на пороге дома. Дополнительный интерес вызывает локация, ведь враг действует уже за рекой Бахмутка. Кроме того, сейчас сложно понять реальную ситуацию в Северске», – заявили в DeepState.

Напомним, что в ноябре российские военные связали руки, били прикладом автомата по голове и расстреляли пленного бойца ВСУ под городом Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко