Вийшов з піднятими руками: російські окупанти розстріляли полоненого українського військового під Сіверськом

Місце розстрілу полоненого українського військового під Сіверськом. Фото: DeepState

Російські окупанти розстріляли українського військовополоненого у селі Свято-Покровське на південний захід від міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За даними аналітиків, на відео, опублікованому росіянами, штурмова група ЗС РФ бере в полон бійця Сил оборони України, який виходить з укриття з піднятими руками.



«І одразу після виходу отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку. Додатковий інтерес викликає локація, адже ворог діє вже за річкою Бахмутка. Крім того, зараз складно зрозуміти реальну ситуацію у Сіверську», – заявили у DeepState.

Нагадаємо, що у листопаді російські військові зв'язали руки, били прикладом автомата по голові та розстріляли полоненого бійця ЗСУ під містом Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко