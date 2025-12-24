Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске

Фото: АТЕШ

Оккупанты вновь активировали военную базу в Луганске, ранее разрушенную мощным ударом ракетами ATACMS. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».

Координаты цели.

Российские войска продолжают использовать территорию бывшей базы «Транспеле» (ООО «Лаа-Транс») как логистический хаб и место дислокации техники. Несмотря на значительные разрушения после прошлых ударов, оккупанты стягивают сюда новые военные автомобили и тентованные грузовики.



Координаты объекта: 48.5377334, 39.3547078.



Агенты «АТЕШ» отмечают, что восстановительных работ на базе не проводилось: здания остаются повреждёнными, однако это не мешает врагу размещать технику и личный состав. На протяжении 2024–2025 годов разведчики фиксировали как тяжёлые, так и легковые автомобили, ведя постоянное наблюдение за объектом.

Новые фото уничтоженной ранее базы.

Напомним, в июне 2024 года по базе был нанесён мощный удар ракетами ATACMS, который уничтожил значительную часть автопарка и логистической инфраструктуры. Объект использовался 7-й отдельной мотострелковой бригадой (в/ч 08807) для хранения бронетехники, беспилотников («Орлан-10», «Тахион», «Элерон-3СВ») и размещения личного состава.



«Судя по всему, командование ВС РФ рассчитывает, что Силы обороны Украины не будут наносить удары по одной и той же "развалине" дважды», — отмечают в «АТЕШ».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»