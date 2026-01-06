Обстріли Краматорська: пошкоджено понад 200 будинків, є загиблі

Наслідки ударів російських військ по Краматорській громаді.

Внаслідок авіаударів КАБами по приватному сектору Краматорська було пошкоджено понад 220 житлових будинків. Завдяки благодійникам з «Янголи спасіння» сьогодні будівельні набори для швидкого ремонту отримала приблизно половина постраждалих домогосподарств. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.







Крім того, після чергового російського обстрілу Іванівки Краматорської громади залишився без житла і сам мешканець селища Олександр. На момент удару він перебував у знайомих, а в його будинку жив племінник з чотирма дітьми — вони встигли евакуюватися.



«Коли почали стріляти, дуже сильно, разів 5–7, потім мені дзвонить сусідка Валя: "Сашо, у вас дах зняло, будинок розвалено, все". Приїхав сюди — страшна картина: все поламано, неможливо жити», — розповів Олександр.







Російські війська атакували Іванівку ввечері 4 січня. Удар авіабомбою припав на приватний сектор: зруйновані будинки, магазин та складські приміщення. Речі, меблі та батареї розкидані навколо, сусідні будинки залишилися без дахів і вікон. Місцеві розбирають завали власними силами.



Разом з тим, обстріли торкнулися однієї з лікарень Краматорської громади. Всього постраждало близько 30 будинків. Внаслідок атак загинув один чоловік, ще одна жінка дістала поранення.



Іванівку окупанти атакують практично щодня — авіабомбами та безпілотниками. Для місцевих кожен день — боротьба за виживання.

Житель селища Іванівка, Олександр.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»