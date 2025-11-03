В Киеве задержали напавших на военного во время реабилитации

Место нападения на военного.

Полицейские задержали двух мужчин за разбойное нападение на военнослужащего, находящегося в Киеве на реабилитации. Об этом сообщает Полиция Киева.

27-летний потерпевший проходит восстановление после многочисленных ранений, полученных в зоне боевых действий. Мужчина ненадолго вышел из больницы в ближайший сквер, где к нему с угрозами подошли двое неизвестных.



Нападавшие приставили к лицу и телу военного нож и отвертку, отобрали мобильный телефон, 8 тысяч гривен и личные вещи, после чего скрылись.

По ходатайству следователей злоумышленники, ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления, взяты под стражу. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.