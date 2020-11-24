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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября

24 ноября 2020, 21:50

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За прошедшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировали 236 заболевших коронавирусом и один летальный случай. За все время исследований выявлен 20 501 случай заболевания COVID-19. Из них 9638 человек выздоровели, 357 — умерли.

Группировка «ДНР» заявила о 160 новых случаях COVID-19 и 10 летальных случаях. Всего формирование признает 10 004 случая инфекции COVID-19. Из них выписаны — 4843 человека, летальных случаев — 925.

Число инфицированных коронавирусом в Луганской области без учета ОРЛО увеличилось до 5719 человек. За сутки выявили 40 новых случаев COVID −19. Кроме этого, умерли пятеро заболевших ранее. С начала пандемии в области зафиксировано 143 смерти в результате осложнений от COVID −19. Уже выздоровел 3261 человек.

Политика

Россия в Трехсторонней контактной группе поддержала «План действий» по Донбассу, предложенный боевиками. По словам спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича, переговорщики от Киева готовы рассмотреть план «Л-ДНР», если РФ возьмет на себя политическую ответственность.

Гуманитарная подгруппа ТКГ вновь не смогла договориться о начале работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.

Общество

Представители Ощадбанка высказали готовность продлить срок действия банковских карт пенсионерам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, еще на 3 месяца.

Группировка «ДНР» признала «экстремистскими» и запретила еще 4 книги украинских издательств.

Боевые действия

Украина расследует уголовные производства по 250 иностранным наемникам в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

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