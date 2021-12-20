Число новых случаев коронавируса снизилось до 2,5 тысячи за воскресенье

За воскресенье, 19 декабря, в Украине выявили 2 536 случаев заражения коронавирусом, что на 1 066 случаев меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 6 690 пациентов, умерли 157 человек. Вчера госпитализировали 1 241 заболевшего.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 610 687 человек. Из них выздоровели 3 338 555 пациентов, а умерли 93 262 человека.



Вчера вакцинировались 36 027 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 386 387 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 386 385 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 986 872 человека. 92 человека получили дополнительную дозу. Всего проведено 27 373 349 прививок.