ЗМІ: Росія пропонує країнам ООН таємно голосувати за резолюцію проти її агресії

Делегація Російської Федерації при ООН виступила з ініціативою провести у закритому режимі голосування на Генеральній асамблеї резолюції, яка засуджує анексію українських регонів. Про це повідомляє агентство АР.



«Росія закликала провести наступного тижня таємне голосування резолюції, підтриманої Заходом», — наголошується в повідомленні.



Видання пише, що таким чином Росія, «очевидно, сподівається отримати більше голосів на підтримку зі 193 країн Генеральної асамблеї», якщо їхні голоси не будуть публічними.



Раніше Росія скористалася правом постійного члена Ради безпеки ООН та застосувала вето під час голосування резолюції, ініційованої США та Албанією. Документ засуджує незаконні псевдореферендуми, проведені на українській території, а також закликає не визнавати анексію чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.



Наразі країни-учасниці ООН у партнерстві з Україною розраховують на те, що резолюцію буде проголосовано на Генеральній асамблеї ООН, де немає права вето.