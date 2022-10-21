Четверо людей загинули та десять поранено під час обстрілу переправи у Херсоні, кажуть окупанти

Оновлено
21 жовтня 2022, 08:43

Четверо людей загинули та десять поранено під час обстрілу переправи у Херсоні, кажуть окупанти

В окупованому Херсоні під обстріл під час переправи через річку Дніпро 20 жовтня потрапили мирні жителі. Про це повідомляє російський «ТАСС».

«Очільник уряду» Херсонської області Сергій Єлісєєв запевняє, що було завдано ракетного удару. За попередніми даними, двоє людей загинули та десять поранено. За його словами, серед постраждалих «є діти та журналісти».

На місці працюють рятувальні служби, п'ять екіпажів швидкої допомоги. Поранених відправили до Херсонської обласної лікарні.

Пізніше заступник губернатора Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що кількість жертв обстрілу переправи зросла до чотирьох. Серед загиблих нема дітей.

Виходячи з повідомлень, які з'явилися у російських ЗМІ та телеграм-каналах, обстріл стався пізно увечері 20 жовтня. Чому у цей час, як стверджується, велася переправа цивільних осіб, не повідомляється. Також невідомо, чи були на переправі російські військові та їхня техніка. Фото та відео з місця події окупанти не публікують.

Підтвердження інформації про обстріл із інших джерел наразі немає.

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