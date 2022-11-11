Оккупанты запустили в Мариуполе телеканал

В оккупированном Мариуполе в тестовом режиме начал вещание телеканал «Мариуполь 24». Об этом сообщил «и. о. министра информации ДНР» Игорь Антипов, передает сепаратистский сайт «ДАН».



«Первый этап пройден успешно», — уверяет Антипов.



По его словам, «информационное обеспечение» мариупольцев было «одной из первостепенных задач» после захвата города войсками РФ. Но из-за отсутствия электроснабжения были только печатные СМИ.



«Сетка вещания телеканала представлена, прежде всего, новостными блоками, специальными репортажами, то есть той информацией, которая позволит каждому жителю понимать, что происходит в его городе, какую помощь он может получить от государства, к кому обратиться для решения проблемы. Конечно же, помимо государственной повестки, населению доступен и культурно-развлекательный контент, художественные фильмы, документальные патриотические и исторические сюжеты», — утверждает Антипов.



Оккупанты планируют работу в тестовом режиме в течение месяца. Затем должен состояться полноценный запуск. Вещание доступно жителям Мариуполя и пригородов.



Восстановить телевещание в Мариуполе пытаются с мая. В сентябре на телеканал набирали сотрудников.

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