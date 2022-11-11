Окупанти запустили у Маріуполі телеканал

11 листопада 2022, 11:53

Окупанти запустили у Маріуполі телеканал

В окупованому Маріуполі у тестовому режимі розпочав мовлення телеканал «Маріуполь 24». Про це повідомив «в.о. міністра інформації ДНР» Ігор Антіпов, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».

«Перший етап пройдено успішно», — запевняє Антіпов.

За його словами, «інформаційне забезпечення» маріупольців було «одним з першочергових завдань» після захоплення міста військами РФ. Але через відсутність електропостачання були лише друковані ЗМІ.

«Сітка мовлення телеканалу представлена, перш за все, блоками новин, спеціальними репортажами, тобто тією інформацією, яка дозволить кожному мешканцю розуміти, що відбувається в його місті, яку допомогу він може отримати від держави, до кого звернутися для розв'язання проблеми. Звичайно, крім державного порядку денного, населенню доступний і культурно-розважальний контент, художні фільми, документальні патріотичні та історичні сюжети», — стверджує Антіпов.

Окупанти планують роботу у тестовому режимі протягом місяця. Потім має відбутися повноцінний запуск. Мовлення доступне жителям Маріуполя та передмість.

Відновити телемовлення у Маріуполі намагаються із травня. У вересні на телеканал набирали працівників.

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