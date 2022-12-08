МКЧХ відвідав військовополонених

Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідав військовополонених, які утримуються Росією та Україною. Делегати перевірили їхній стан і поділилися новинами з їхніми сім'ями. Про це повідомляє пресслужба МКЧХ.



Команди також змогли надати військовополоненим книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг. Військовополонені мали змогу передати своїм близьким короткі повідомлення.



«Ми можемо перевірити, як поводяться з військовополоненими, і переконатися, що сім'ї отримують оновлену інформацію. Я очікую, що ці відвідування призведуть до більш регулярного доступу до всіх військовополонених», — заявила президентка МКЧХ Мір'яна Сполярич.



Уточнюється, що минулого тижня МКЧХ провів один дводенний візит до українських військовополонених, а цього тижня ще один. У той же період було також проведено відвідування російських військовополонених, і до кінця місяця заплановано більше відвідувань.



«Ми не заспокоїмося, поки не побачимо всіх військовополонених», — сказала президентка, звертаючись до родин.

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