Более 260 тонн некачественных продуктов хотели поставить в воинские части Украины — Минобороны

В феврале 2024 года воинские части Украины хотели поставить 264,09 тонн некачественных продуктов. Представители Центрального управления контроля качества проверили продовольствие на складах компаний-поставщиков до отгрузки в подразделения. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказал заместитель Министра обороны Виталий Половенко, проверки на складах компаний снабжений проводятся регулярно. Если инспекторы фиксируют испорченные продукты, поставщик должен заменить партию

«Некоторые недобросовестные компании наносят ущерб государству. Например, на уровне оперативно-стратегических группировок войск только за февраль недопоставили продукции на сумму 36 479 997,10 гривен. В частности, поставки срывают компании, систематически не выполняющие свои обязанности. Мы будем открыто сообщать обществу по всем вопросам поставок пищевого обеспечения. В любых обстоятельствах наши военные не должны испытывать никаких проблем с качеством пищи», — заявил Полвоенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГБР завершили досудебное расследование против двух военнослужащих, которые присваивали и распродавали продукты, предназначенные для питания личного состава одной из воинских частей Донецкой области.