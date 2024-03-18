Понад 260 тонн неякісних продуктів хотіли поставити у військові частини України — Міноборони

У лютому 2024 року у військові частини України хотіли поставити 264,09 тонни неякісних продуктів. Представники Центрального управління контролю якості перевірили продовольство на складах компаній-постачальників до відвантаження підрозділи. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Як розповів заступник Міністра оборони Віталій Половенко, перевірки на складах компаній постачання проводяться регулярно. Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію

«Деякі недобросовісні компанії завдають шкоди державі. Наприклад, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму 36 479 997,10 гривень. Зокрема, постачання зривають компанії, які систематично не виконують своїх обов'язків. Ми відкрито повідомлятимемо товариство з усіх питань постачання харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні мати жодних проблем з якістю їжі», — заявив Полвоєнко.

Раніше повідомлялося, що співробітники ДБР завершили досудове розслідування проти двох військовослужбовців, які присвоювали та розпродували продукти, призначені для харчування особового складу однієї з військових частин Донецької області.