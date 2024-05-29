Зеленський назвав напрямки на фронті, де Росія продовжить найактивніше атакувати

На українському фронті є чотири напрямки, до яких прикута найбільша увага до командування Сил оборони. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, заслухавши головкома, начальника Генштабу ЗСУ та міністра оборони України щодо ситуації на фронті.



«Увага всім напрямкам, особливо Покровському та Курахівському у Донецькій області, а також Куп'янському та іншим напрямкам у Харківській області. Вдячний кожному підрозділу, який робить все необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію. Готуємось і до подальшої активності ворога — ясно розуміємо, які завдання і з якою метою Путін ставить свою армію. Буде йому наша відповідь обов'язково», — написав Зеленський у Telegram-каналі.



Крім того, наголосив президент, українська сторона готує дипломатичні відповіді на російські спроби послабити Глобальний саміт світу, який розпочнеться у середині червня.



«Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоч і дуже намагається це зробити. Тисне на лідерів, відверто загрожує різним державам дестабілізацією. І це — один із наслідків того, що світ дав державі-терористу надто багато часу», — вважає президент.