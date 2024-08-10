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Покровск и горомада потратят на оборонительные сооружения 20 млн гривен

10 августа 2024, 15:04

Покровск и горомада потратят на оборонительные сооружения 20 млн гривен

Покровская громада в Донецкой области получит 20 млн гривен на закупку товаров и услуг по обороне. В Донецкой областной военной администрации рассказали, что данные закупки были проверены на заседании специальной комиссии. 

«Закупка общим объемом в 20 млн гривен предусматривает приобретение строительных материалов, необходимых для возведения оборонительных сооружений: колючей проволоки, гвоздей, строительных скоб, гидроизоляционной пленки и других», — сообщили в ДонОВА.

Ранее начальник военной администрации Покровска Сергей Добряк рассказал, что в  Покровском районе ведется строительство высокоэшелонированной организационной обороны не только города, но и района. 

«Ресурсы выделяются из нескольких источников: государственного бюджета, регионального бюджета и местных бюджетов. Что касается непосредственно линии обороны, которая строится вблизи города Покровска, она определена военным руководством. Мы благодарны социально ответственному бизнесу за финансирование этого проекта. Что касается возможных расходов на оборонные сооружения из местного бюджета, мы выделили 13 миллионов гривен на материалы, которые будут храниться в материальном резерве. Если они понадобятся, они будут оперативно переданы военным», — рассказал Добряк в интервью «Новостям Донбасса».

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