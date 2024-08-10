Покровськ та горомада витратять на оборонні споруди 20 млн гривень

Покровська громада на Донеччині отримає 20 млн гривень на закупівлю товарів та послуг з оборони. У Донецькій обласній військовій адміністрації розповіли, що закупівлі було перевірено на засіданні спеціальної комісії.



«Закупівля загальним обсягом 20 млн гривень передбачає придбання будівельних матеріалів, необхідних для зведення оборонних споруд: колючого дроту, цвяхів, будівельних скоб, гідроізоляційної плівки та інших», — повідомили у ДонОВА.



Раніше начальник військової адміністрації Покровська Сергій Добряк розповів, що у Покровському районі ведеться будівництво високоешелонованої організаційної оборони як міста, а й району.



«Ресурси виділяються з кількох джерел: державного бюджету, регіонального бюджету та місцевих бюджетів. Щодо безпосередньо лінії оборони, яка будується поблизу міста Покровська, вона визначена військовим керівництвом. Ми вдячні соціально-відповідальному бізнесу за фінансування цього проєкту. Щодо можливих видатків на оборонні споруди з місцевого бюджету, ми виділили 13 мільйонів гривень на матеріали, які зберігатимуться у матеріальному резерві. Якщо вони знадобляться, їх буде оперативно передано військовим», — розповів Добряк в інтерв'ю «Новинам Донбасу».